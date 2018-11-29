المسماري: أعددنا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية

قال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أنهى الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فيما يبقى الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش.



وقال المسماري، في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك": "نحن كعسكريين أنهينا المهمة، وأعدنا ترتيب الأوراق فيما يخص الهيكل التنظيمي"، مضيفًا أن "هيكلة القوات المسلحة بالكامل أعددناها بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، بحضور مصري كبير جدًا، وقد أنهينا هذه المهام".



وتابع المسماري: "بعد ذلك هناك منصب آخر، هو القائد الأعلى للجيش، وهذا المنصب لا يزال محل خلاف كبير جدًا، فنحن لا يمكن أبدا، وبأي حال من الأحوال، أن نضع الجيش تحت سلطة لا نعرف مصدرها على الإطلاق، فالجيش يوضع تحت سلطة منتخبة من الشعب، حتى يتم اللجوء للشعب في حال حدوث أي إشكالية أو خلاف، ولكن إلى هذه اللحظة لا يزال منصب القائد الأعلى، أكبر خلاف".



وأوضح المسماري أن "الخلاف القائم حاليًا هو مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذين أعطيا شرعية لـ(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج) من دون أن يتحصل على الشرعية المحلية، وبالتالي أصبح هو قائد أعلى لديهم".





وأضاف متحدث الجيش الليبي: "نحن متمسكون بالشرعية والإعلان الدستوري، والبرلمان، ولا يزال عقيلة صالح قائدا أعلى لدينا، وبالتالي هنا أصبحت الإشكالية من هو القائد الأعلى"، وتابع: "أصدر القائد العام بيانا رسميا (حول توحيد المؤسسة العسكرية) وأبلغ به الجميع، حتى دول الأمم المتحدة، مفاده بأن القائد الأعلى هو رئيس الدولة المنتخب انتخابات حرة، مباشرة من الشعب الليبي".



وكشف المسماري عن أن "وفد المنطقة الغربية يريد أن يحضر السراج التوقيع على الاتفاق، باعتباره قائدا أعلى للجيش، ونحن رفضنا ذلك، وهم بالمقابل رفضوا التوقيع على أي مستند حتى نعترف بأن السراج الذي يحظى بشرعية دولية، هو القائد الأعلى للجيش".