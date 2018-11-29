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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:57 م

السيسى يوجه بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بمدينة الروبيكى

السيسى
السيسى
أ ش أ
dostor.org/2416095

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالمدينة الصناعية للمهمات بالروبيكى، وفقًا لأعلى المعايير والمواصفات والانتهاء منها، وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد، مع توفير جميع الخدمات والمرافق للمنشآت الصناعية المقرر إنشاؤها، بحيث تكون مكتملة الجوانب والأركان للبدء فى الإنتاج والعمل فور الانتهاء من تشييدها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال، مدير إدارة المهمات.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء المنطقة الصناعية للمهمات بالروبيكى، حيث تم عرض مخطط للموقع المقرر لإنشاء المدينة، والدراسة الخاصة بالمرحلتين الأولي والثانية للتنفيذ، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية المطلوبة لتجهيز المدينة، والمصانع المقرر إنشاؤها.

كما وجه الرئيس بمواصلة خطوات المشروع، نظرًا للأهمية البالغة التي تمثلها المدن الصناعية الجديدة الجاري إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية، ودورها المهم في النهوض بالقطاع الصناعي ودفع عجلة الإنتاج والاقتصاد وتوفير المزيد من فرص عمل، موجهًا سيادته بالبناء على ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من إجراءات تشجيعية للمستثمرين، وتحفيزهم للاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والإفريقية بأسعار تنافسية، بما يسهم في زيادة عدد المصانع الجديدة في مصر، والتي تساعد على تطوير وتوسيع القاعدة الصناعية المصرية، وتوطين التكنولوجيا.

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