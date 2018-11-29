انفجار يضرب مدينة جلال آباد الأفغانية

أعلن حاكم ولاية ننغرهار، اليوم الخميس، انفجار قنبلة لاصقة في سيارة في الناحية الأولى وسط مدينة جلال آباد الأفغانية، اليوم الخميس، مشيرًا لعدم وجود ضحايا حتى الآن.



وأفاد المكتب الإعلامي لحاكم ولاية ننغرهار في بيان، "بانفجار قنبلة لاصقة فى سيارة في الناحية الأولى وسط مدينة جلال آباد الأفغانية"، مضيفًا "الانفجار ناجم عن قنبلة مغناطيسية، ولحسن الحظ لا توجد ضحايا".

وهاجم مسلحون مجمعًا لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين فى العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأربعاء (28 نوفمبر)، وقتلوا عشرة أشخاص على الأقل وأصابوا 19 آخرين بعد ساعات من إعلان الرئيس أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.



وأعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن الهجوم، الذي بدأ عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج منشأة تابعة لمجموعة (جي.4 إس) الأمنية البريطانية قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المؤدي من كابول إلى شرق أفغانستان.