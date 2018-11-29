المحامي السابق لترامب يعترف بالكذب على الكونجرس

اعترف مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه مذنب في الكذب على الكونجرس بشأن دوره في صفقة ترامب العقارية في روسيا.



وكشف كوهين عن مفاجأة، اليوم الخميس، في قاعة محكمة في نيويورك، في حوالي الساعة التاسعة مساء، وبدأت القضية مرحلة الالتماس، حسب "أسوشيتد برس".



واعترف بإدلائه ببيانات كاذبة في عام 2017، أمام لجنة الاستخبارت في مجلس الشيوخ الأمريكي، حول خطة لبناء برج ترامب في موسكو.



وفي أغسطس، أقر كوهين بالذنب في تهم اتحادية أخرى، تتعلق بمشاريع سيارات الأجرة الخاصة به، وعمليات احتيال على البنوك، وعمل حملته لصالح ترامب.