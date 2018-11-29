مرشحة الحزب الحاكم فى جورجيا تمتعت "بميزة غير مستحقة"

قالت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إن طرفًا واحدًا فى انتخابات الرئاسة فى جورجيا تمتعت "بميزة غير مستحقة"، وذلك بعد فوز المرشحة المدعومة من الحزب الحاكم في الجولة الثانية من الاقتراع.



وقالت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الخميس، إن سالومى زورابيشفيلى، الفرنسية المولد، حصلت على 59.6 في المائة من الأصوات فى الجولة الثانية التى أجريت، أمس الأربعاء، لتفوز على مرشح المعارضة جريجول فاشادزى.



وتؤيد زورابيشفيلى، التي تولت وزارة الخارجية بين عامي 2004 و2005، التوازن في علاقات بلادها مع موسكو والغرب، بينما يدعم فاشادزى نهجًا أكثر موالاة للغرب.



وخضعت الجولة الثانية من الانتخابات لتدقيق كبير من المعارضة والمراقبين الدوليين، بحثًا عن أى مؤشر على استغلال حزب الحلم الجورجى الحاكم لسلطاته لمساعدة زورابيشفيلى على الفوز.



وقالت منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا في تقرير أولي: "كانت الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في جورجيا تنافسية وتمكن المرشحون من تنظيم الحملات بحرية، لكن طرفًا واحدًا تمتع بميزة غير مستحقة وقوضت الصفة السلبية لحملات الطرفين العملية الانتخابية".



وقالت بعثة المراقبة التابعة للمنظمة إن إدارة العملية الانتخابية جرت على نحو جيد، لكن كان هناك سوء استخدام للموارد الإدارية خلال الاقتراع.



وقالت المعارضة إن نشطاءها تعرضوا لهجمات خلال الحملات الانتخابية، وأن التصويت شهد الكثير من المخالفات بما فيها محاولات الضغط على الناخبين والتلاعب في القوائم الانتخابية.

