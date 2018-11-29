الأمن الداخلي للاحتلال: نعارض قانون "تعرية الأسرى"

أعلن جلعاد إردان، وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، معارضته مشروع قانون تعرية المعتلقين والأسرى وتفتيشهم داخل مراكز الشرطة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.



وقال "جلعاد": "القانون الجديد ينتهك حقوق المعتقلين، ويجب أن يقتصر على حالات استثنائية فقط والتي يكون هناك شكوك حولها أو من الممكن أن تهرب أجهزة أو مواد تعرض حياة عناصر الشرطة الإسرائيلية للخطر".



وقدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مشروع قانون إلى "الكنيست"، يتيح لشرطة الاحتلال الإسرائيلي تعرية الأسرى والمعتقلين بشكل كامل لتفتيشهم داخل مراكز الشرطة، حتى مع عدم وجود شك بحملهم أجسامًا مشبوهة.



وينص القانون على تفتيش الأسرى وهم عراة بدعوى التأكد من عدم إدخال أو تهريب أي أشياء للزنازين، وأنه في حال رفض الأسير يتم استخدام القوة لنزع ملابسه.

