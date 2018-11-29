الكشف على 1738 حالة في قافلة طبية بدير مواس

أكدت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الخميس، أنه تم توقيع الكشف الطبي وعلاج 1738 حالة، خلال قافلة طبية وعلاجية، تم تنظيمها بقرية الحاج قنديل، التابعة لمركز ديرمواس على مدار يومين، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية، وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، أو التي تقع في الظهير الصحراوي، طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.



وأوضحت وكيل الوزارة، في بيان، أنه تم خلال القافلة الكشف على 292 حالة جراحة، و530 حالة أطفال، و154 جلدية، و331 باطنة، و107 نساء، و91 حالة قلب وأوعية دموية، و86 أسنان، و35 تنظيم أسرة، و112 مسالك، إلى جانب تحليل دم لـ80 حالة، وعمل 93 حالة موجات صوتية، و21 رسم قلب، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ149 حالة، وتحويل 59 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.