ضبط حاكم ولاية برازيلية لتلقيه رشاوي بـ10 ملايين دولار

ألقت السلطات البرازيلية، الخميس، القبض على لويز فيرناند بيزاو حاكم ولاية "ريو دي جانيرو" لتلقيه رشاوى بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي منذ 2007.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الشرطة الفيدرالية تحفظت على "لويز" داخل قصر الحكم، مشيرة إلى أنه شغل منصب نائب حاكم الولاية بين عامي 2007 وحتى 2014 قبل أن يتم انتخابه حاكمًا للولاية قبل 4 سنوات.



وقالت إن المسؤول البارز يواجه اتهامات غسيل الأموال والفساد، فيما لم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.



يشار إلى أن فترة حكم بيزاو تنتهي في 31 من ديسمبر المقبل وهو الأخير في سلسلة من المسؤولين البارزين الذين تم ضبطهم في إطار عملية موسعة ضد الفساد أطلقت منذ 2014.

