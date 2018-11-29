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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 04:01 م

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفاع طلبات إعانة
وكالات
dostor.org/2416050

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، وهو ما قد يثير مخاوف من تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات الإعانة الجديدة زادت بمقدار 10 آلاف طلب، إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 234 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر.

وسجلت الطلبات ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا انخفاض طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وتشمل بيانات إعانة البطالة عطلة عيد الشكر، يوم الخميس الماضي، وتكون طلبات إعانة البطالة متقلبة عادة في أوقات العطلات.

وزاد المتوسط المتحرك لطلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع، الذي يعتبر مقياسا أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 طلبا إلى 223 ألفا و250 طلبا في الأسبوع الماضي.

ومعدل البطالة قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 بالمئة، ويُنظر إلى سوق العمل الأمريكية على أنها بالقرب من حد التوظيف الكامل.

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