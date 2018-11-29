منى مكاوي ترد على خبر خطبتها لأحمد عز

نفت المطربة الشابة منى مكاوي الأخبار التي تداولت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي حول خطبتها من الفنان أحمد عز.



وأعربت "مكاوي" عن غضبها الشديد من تلك الشائعات عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: "انزعجت جدا مما تم تداوله علي السوشال ميديا في الفتره الماضية بخصوص إشاعة خبر خطوبتي من الفنان أحمد عز وأنا أؤكد أن هذا الخبر عار تماما من الحقيقة جملة وتفصيلا.



وأضافت: "الفنان أحمد عز له كل الاحترام والتقدير وليس هناك حتي علاقة صداقة لذلك انا مندهشة من هذه الاشاعة التي لا أعلم مصدرها حتي الان".



واختتمت المنشور: "أناشد المواقع والصفحات الكبيرة المحترمة توخي الحذر ومراجعة المصدر قبل النشر وليس النشر ثم مراجعة المصدر".