الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية بريف حماة

اشتبكت وحدة من الجيش السوري، الخميس، مع مجموعة إرهابية تسللت باتجاه بلدة كرناز شمال غرب مدينة حماة، بنحو 45 كم.



وذكرت وكالة الأنباء السورية: "إن مجموعة إرهابية مما يسمى الجبهة الوطنية، المنضوية تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، خرقت اتفاق المنطقة منزوعة السلاح، عبر تسللها من ريف إدلب المجاور باتجاه نقطة عسكرية في محيط بلدة كرناز، حيث اشتبكت معها وحدات الجيش العاملة على حماية المدنيين في البلدة".



وأشارت إلى أن الاشتباك انتهى بإحباط محاولة التسلل، وإيقاع أغلب أفراد المجموعة الإرهابية بين قتيل ومصاب، بينما فر الباقون باتجاه المناطق التي تسللوا منها في ريف إدلب.