"قومي حقوق الإنسان" يشارك في اجتماع الأمبودسمان برواندا

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي دور مكاتب الأمبودسمان في تلقي الشكاوي والعمل على حلها مع الجهات المعنية.



جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس للجمعية العامة للموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، والذي يعُقد بالعاصمة كيجالي برواندا، في الفترة من 27 وحتي 30 نوفمبر 2018.



يناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بدور منظمة الموفقين والوسطاء والرقابيين الأفارقة، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في إفريقيا.



ويشارك في الاجتماع عدد من الخبراء المعنيين بالقضايا السياسية والتشريعية.