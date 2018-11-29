موانئ بورسعيد تستقبل 5 سفن

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات بموانئ بورسعيد، اليوم الخميس، 5 سفن.



سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن، وعلى الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 2 سفينة، وخروج 2 سفينة، وعلى الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة.



كما سجل الميناء خروج 1 سفينة بضائع عامة، وعلى الأرصفة 1 سفينة، ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



وتعمل إدارة الموانئ على تسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.