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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:48 م

وزيرة الصحة: مد المرحلة الأولى من مبادرة "100 مليون صحة"

الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
أ ش أ
dostor.org/2416031

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الخميس، أنه سيتم مد المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة"، للكشف عن وعلاج فيروس سي والأمراض غير السارية لمدة شهر إضافي حتى 31 ديسمبر المقبل؛ نظرًا لزيادة إقبال وتوافد المواطنين على مراكز المسح عن المعدلات اليومية وبالأخص في أخر 48 ساعة.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات لها اليوم بمناسبة الكشف عن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة "100 مليون صحة"، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤيته وإصراره على تنفيذ هذه المبادرة، التي تأتي في إطار خطة الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، كما توجهت بالشكر لكافة الجهات المشاركة في تنفيذها.

وقالت الوزيرة إنه فيما يتعلق بنتائج المرحلة الأولى من المبادرة، فإن نقاط مسح المرحلة الأولى تضمنت 1488 نقطة مسح ثابتة، و322 نقطة متحركة، بواسطة 5888 فريق مسح، لافتة إلى أن إجمالي عدد المواطنين المفحوصين خلال المرحلة الأولى للمسح 11.5 مليون مواطن، منهم 452869 حالات إيجابية، و10969560 حالات سلبية.

وأضافت أن محافظة الفيوم تضم أعلى نسب إصابة بفيروس سي بمعدل 6%، بينما جاءت محافظة الأسكندرية كأقل محافظة من حيث معدل الإصابة بفيروس سي بنسبة 2%، موضحة أن الفئات العمرية من 26 إلى 35 سنة هي الأعلى مشاركة في الفحوصات بنسبة 27%، فيما جاءت الفئات العمرية التي بلغت 65 عامًا وما فوق كأقل الفئات مشاركة بنسبة 6%، مضيفةً أن الفئات العمرية من 56 إلى 65 عامًا استحوذت على أعلى معدلات الإصابة خلال فترة المسح بنسبة 28%، فيما جاءت الفئات العمرية من 18 إلى 25 عامًا كأقل الفئات إصابة بفيروس سي.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إضافة 9 أجهزة PCR طاقة 1000 اختبار للجهاز يوميا خلال المرحلة الأولى للمسح وذلك بمستشفى حميات الأسكندرية، ومستشفى حميات بنها، كما تم إضافة 8 أجهزة طاقة 300 اختبار للجهاز يوميًا بمعمل سنديون.

وفيما يتعلق بمتابعة وصرف علاج الأمراض غير السارية خلال المرحلة الأولى للمبادرة، نوهت الوزيرة إلى أنه تم ميكنة نظام الإحالة لتشخيص وعلاج الأمراض غير السارية ويستمر العمل بعدد 94 مركزًا بالمرحلة الاولى وعدد 126 مركز إحالة بالمرحلة الثانية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم إرسال أكثر من 3 ملايين رسالة نصية للمواطنين للحث على المشاركة بالمسح، وتم توجيه رسائل لمتابعة التشخيص والعلاج، مضيفةً أن فريقًا من جميع الإدارات بوزارة الصحة قام بإجراء نحو 16 ألف مكالمة حتى الأن بالمواطنين المكتشف إصابتهم بفيروس سي ولم يذهبوا للتحاليل التأكيدية.

وكشفت وزيرة الصحة عن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة أول ديسمبر المقبل، وقالت أن العمل سيجري طوال أيام الأسبوع من 9 صباحًا حتى 9 مساءًا، حيث تضم المرحلة الثانية 11 محافظة هي القاهرة، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، والإسماعيلية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، والأقصر، ويبلغ إجمالى المواطنين المستهدفين بالمسح في هذه المرحلة أكثر من 20 مليون مواطن.

وأضافت زايد أن القطاعات المشاركة بمنشآت المرحلة الثانية، تضم قطاعي الرعاية الأساسية الاولية، والطب العلاجي، ووزارة الشباب والرياضة، والقطاع الخاص، وقطاع تنظيم الاسرة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والهيئة العامة لمترو القاهرة، والمحليات، والهيئة العامة للمستشفيات، والمعاهد، والمجلس الكنسي.

وأشارت وزيرة الصحة الى أن عدد المنشآت المشاركة كنقاط للمسح في كل محافظة تبلغ 1877 نقطة مسح ثابتة بالإضافة إلى 857 نقطة مسح متحركة بالقاهرة، وتتمثل المنشآت المشاركة بالمرحلة الثانية بالمسح في وحدة طب أسرة، والمستشفيات، ومراكز الشباب، ومكاتب الصحة، والسيارات المتنقلة، والمساجد، والعيادات، والجمعيات، والنوادي، والمباني الإدارية، ومكاتب الصحة، والكنائس.

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