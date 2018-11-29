السبسي: القضاء سيحسم ملف الجهاز السري لحركة النهضة

قال الرئيس التونسي باجي قايد السبسي، إن حركة "النهضة" وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن العالم أجمع يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة.



وأكد السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، الخميس، أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري لحركة النهضة.



وتداول المجلس في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما تقرر طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.



ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل، كما تم استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليًا وإقليميًا ودوليًا.