نائب الشرابية يحصل على الموافقة بتحويل مبنى "الوطني" لمقر خدمات

حصل النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن"، بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، على موافقة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتحويل مبنى الحزب الوطني المنحل بالزاوية الحمراء إلى مبنى خدمات عامة لخدمة أهالي الدائرة.



وقال وطني إن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وافقت في شهر يوليو من العام الماضي على تحويل مبنى الحزب الوطني المنحل بمنطقة الزاوية الحمراء إلى مجمع خدمي يضم سجلا مدنيا وشهرا عقاريا، وذلك لخدمة أهالي الدائرة.



وأضاف نائب الشرابية أن الوزارة اعتمدت مبلغ 600 ألف جنيه لتطوير المبنى وتأهيله لتقديم الخدمات للمواطنين، استجابة لطلب الإحاطة الموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق.