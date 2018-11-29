" الكنز الخفي ".. كيف تدار أموال هيئة الأوقاف ؟

<< الهيئة تعلن لأول مرة: قيمة أملاكنا تريليون و37 مليار جنية و370 مليونًا.. ومحروس: 95% منها تدار بقانون الإيجار القديم



<<«خطة البرلمان» تُمهل الوزارة 15 يوم لإرسال بيان تفصيلي بحجم التعديات.. وخبراء يطالبون بإسناد إدارتها لصندوق تحيا مصر







تسبب إعلان هيئة الأوقاف المصرية، لأول مرة بالأمس عن إجمالي أملاك الهيئة، حالة من الجدل، خاصة أن قيمتها وصلت إلى تريليون و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيهًا، حسبما أعلن سيد محروس، القائم بأعمال رئيس هيئة الأوقاف أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك الهيئة.



هيئة الأوقاف توضح طريقة إدارة أملاك الوقف



و توضيحًا لما يثار حول أملاك الهيئة، قال المهندس سيد محروس، إن هناك لغط مثار حول العائد التي تحققه هيئة الأوقاف فالجميع يعتقد أن مبلغ التريليون و37مليارا و370 مليونا و78ألف جنيه، هي ثروة الأوقاف تتصرف فيها كيفما شاءت، ولكن هي في واقع الأمر أصول و95%من أملاك الأوقاف المتميزة تدار بقانون الإيجار القديم فعائدها بسيط جدا يكاد لا يذكر.

وأضاف محروس لـ«الدستور»، أن عائد السنة المالية السابقة 20172018 تخطى عائدها المليار و200 مليون، مشيرًا إلى إنه تم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها، فضلا عن عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضى والأملاك التعدي عليها والتي يتم إزالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك.

وأوضح محروس، أن أموال الهيئة منها 75 % يذهب لوزارة الأوقاف لأنشطة الدعوة والبر والقوافل الدعوة ومشروعات خيرية ومساعدات للفقراء، واليتامى وأنشطة الدعوة في الخارج، 15% نظير إدارة الهيئة، 10% تنمية موارد.



البرلمان يمهل الوزارة 15 يوم لإرسال بيان تفصيلي بحجم التعديات



وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة أوصت بضرورة تشكيل لجنة لبحث سبل تعظيم موارد هيئة الأوقاف المصرية، واستغلال أصولها الغير مستغلة حاليا، مشيرا إلى أن حجم الأملاك التي تم حصرها لهيئة الأوقاف ضخمة وتحتاج لخطة محكمة يتم بناء عليها الاستفادة منها في مجالات تحددها الهيئة بنفسها.

وأوضح سالم، لـ«الدستور»، أن هذه اللجنة مشكلة من مختلف الهيئات التي لها خبرة في المجال المصرفي، وتضم خبراء ومتخصصين في مجالات الاستثمار والغدارة الفائقة لتحقيق أرباح كبيرة يمكن الاستفادة منها في مجالات وملفات أخرى، لافتا أن الأملاك التي تم عرضها على اللجنة يوجد بها أصول تم التعدي عليها بالفعل نتيجة جهل الوزارة في البداية بأملاكها الخاصة بها.

وأكد وكيل اللجنة، أن اللجنة طالبت الهيئة العامة للأوقاف بتقديم بيان تفصيلي عن حجم التعديات على أملاك الأوقاف خلال أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أن ممثلي هيئة الأوقاف خلال اجتماع أول أمس أكدت على أن الهيئة نجحت في إزالة بعض التعديات، وقننت البعض الأخر، إلا أن العملية لم تنتهي بعد، فحجم التعديات على أملاكها كبيرة، وتحتاج أولا لبيان تفصيلي عن الحجم والأماكن لوضع خطة جديدة لاسترداد هذه الأملاك وإزالة التعديات عليها.

ولفت أن هيئة الأوقاف ليس فقط المعنية بحماية هذه الأملاك بل تشترك معها جهات أخرى لإدارتها وتحقيق أقصى استفادة منها، منوها أن اللجنة ستستكمل مناقشة أملاك الأوقاف ولكن بعد إرسال البيان التفصيلي عن جزء الأصول التي تم التعدي عليها، والإجراءات الواجب إتباعها تجاهها لإزالتها.

من جانبه أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، لـ«الدستور»، أن الهيئة العامة للأوقاف تمتلك حجم كبير من الأملاك يحتاج لخطة لاستغلاله في المجالات الحية والضرورية، مشيرا إلى أن التعديات أصبحت تلتهم الأخضر واليابس، ولكن ذلك يرجع لسنوات التي غفلت فيها وزارة الأوقاف حماية أراضيها لافتقادها وجود حصر دقيق وشامل لأراضيها على مستوى الجمهورية.



اقتراح بإسناد إدارة أموال الوقف لصندوق تحيا مصر..



وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن أموال الأوقاف لابد أن تستغل جيدًا لصالح الوقف ذاته، وليس أي شىء، أو غرض آخر، مثلما حدث مع شقيقة الملك فاروق التي وقف أراضي جامعة القاهرة لصالح الجماعة، وليس شىء آخر، لذا علينا حسن استغلال للوقف لتحقيق أعلي موارد، والانتقال من مرحلة لمرحلة أخرى أعلى مما سبقتها، فعلى سبيل المثال استغلال الوقف الخاص بجامعة القاهرة ليجلب إيرادات وعوائد تستغل في تطوير الجامعة نفسها من قِبل أموال الوقف، في برامج تضمن الموازنة العامة فيما يخص التعليم، وبهذه الطريقة ترفع مسئولية التعليم عن موازنة الدولة.

وتابع النحاس لـ"الدستور" قائلًا: "لكن ما يحدث في الوقت الحالي هو إهدار لأموال الوقف، لأن المبلغ الناتج من إيرادات أكبر دليل على ذلك، كما أنه لا يوجد أي تطوير في جامعة القاهرة أو أراضي مستشفيات عين شمس، غيرها من أراضي الوقف".

وطالب الخبير الاقتصادي بإلغاء دور وزارة الأوقاف، والفصل بين كل ما هو ديني عن الوقف تمامًا، وإسناد الأمور الدينية للأزهر، أما إدارة صندوق الاستثماري للأوقاف يسند لصندوق تحيا مصر، لحين تشكيل صندوق آخر على غراره، فهو إدارة غير هادفة للربح، لتعظيم ثروات الوطن، لخدمة الدولة.



مقترح بإنشاء هيئة اقتصادية لإدارتها على غرار الصندوق السيادي..



من ناحية أخرى قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، إن لابد من أن يكون هناك إستراتيجية كاملة لإدارة أملاك الأوقاف؛ نظرًا لأن سوء الإدارة، وسيطرة المصالح الخاصة، هو الذي يسيطر عليها، وبالتالي نحن في حاجة لإعادة هيكلة أموال الأوقاف، وتغيير القوانين الخاصة بها، بحيث يكون الاستقدام الخاص بها اقتصادي، بنظام محكم للرقابة والتحكيم.

وأوضحت الحماقي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنهم قاموا بعمل العديد من الدراسات الميدانية التي اتضح من خلالها أن هناك الكثير من أموال الأوقاف تُدار لمصالحهم الخاصة، والأوقاف على عدم دارية بذلك، وبالتالي نحن في حاجة لهيئة اقتصادية بوزارة الأوقاف على غرار فكرة الصندوق السيادي، لإدارة أموال الوقف، ونطالبها بنشر تقريرها بشكل مستمر، وتحديد واضح جدًا للموارد، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات للتعامل مع الأارضي، لأنها أمانات، وبالتالي يجب أن يكون أصحابها ضمن أعضاء مجلس إدارة الصندوق.

واختتمت قولها: "إن الإهمال المستمر في أراضي الأوقاف سينتج عنه ضعف في التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية، ولذلك يجب أن نقاضي الناس المهملين ليكونوا عبرة لغيرهم".