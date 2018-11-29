مستشار الأمن القومى الأمريكى يلتقى الرئيس البرازيلى اليمينى

التقى جون بولتون، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي، الرئيس البرازيلي اليميني المنتخب جايير بولسونارو، الخميس، لبحث قضايا تخص الأمن الإقليمي والبناء على التوافق الأيديولوجي بين الرئيسين.



وحلقت طائرة هليكوبتر برازيلية عسكرية قبالة الساحل مع وصول بولتون من أجل زيارة مدتها ساعة للقاء بولسونارو في تجمع سكني تحيطه الأسوار على الشاطئ بجنوب ريو دي جانيرو.



وكتب "بولسونارو" على "تويتر" إن اللقاء كان "بناءً جدًا، فيما كتب "بولتون" إن ترامب دعا بولسونارو، الذي يتولى الرئاسة في يناير، لزيارة الولايات المتحدة.



ووصف "بولتون" الاجتماع الذي ضم أعضاء في فريق الأمن القومى الخاص ببولسونارو، بأنه "واسع النطاق" و"بناء جدًا".



وبولسونارو معجب بالرئيس الأمريكي، ومثل ترامب، فاجأ المؤسسة السياسية عندما فاز في أكتوبر بالرئاسة مستفيدًا من موجة غضب من الساسة التقليديين.



وتعهد بالقضاء على الفساد والتصدي للجريمة والعمل على تقارب وثيق بين البرازيل والولايات المتحدة في تحول نحو القومية المحافظة.



وهدد بولسونارو بأن يحذو حذو ترامب ويسحب البرازيل من اتفاقية باريس للمناخ رغم أن بلاده موطن لأكبر غابة مطيرة في العالم والتي تقع في منطقة الأمازون.



وفي خطوة أخرى وراء ترامب، يعتزم بولسونارو نقل سفارة البرازيل في إسرائيل إلى القدس، رغم أن ذلك سيغضب الدول العربية التي تشتري كميات كبيرة من اللحوم البرازيلية.









