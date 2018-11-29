ننشر رد "الوزراء" على "المستثمرين" بشأن القضاء على التهريب

حصل "الدستور" على نسخة من المذكرة المقدمة من مجلس الوزراء إلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بشأن القضاء على التهريب الكلى والجزئي من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات.



وجاء رد المذكرة كالتالى: تتم معالجة هذا الموضوع من خلال 3 محاور رئيسية هي:



- المحور التشريعى: تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد الآتى (تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه في بعض الحالات، وتغليظ العقوبة على بعض المخالفات كما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلًا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض في جريمة التهريب الجمركي، بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلًا من مثل الضريبة فى القانون الحالى).



- المحور التكنولوجى: عملت مصلحة الجمارك على ربط جميع المنافذ الجمركية، والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها.



- استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية: تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.