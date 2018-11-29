القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
اقتصاد
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:40 م

ننشر رد "الوزراء" على "المستثمرين" بشأن القضاء على التهريب

ننشر رد الوزراء على
أسماء إبراهيم
dostor.org/2416017

حصل "الدستور" على نسخة من المذكرة المقدمة من مجلس الوزراء إلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بشأن القضاء على التهريب الكلى والجزئي من خلال سد منافذ التهريب وتغليظ العقوبات.

وجاء رد المذكرة كالتالى: تتم معالجة هذا الموضوع من خلال 3 محاور رئيسية هي:

- المحور التشريعى: تضمن مشروع قانون الجمارك الجديد الآتى (تشديد العقوبات على المخالفات الجمركية لتصل إلى 30 ألف جنيه في بعض الحالات، وتغليظ العقوبة على بعض المخالفات كما في حالة تقديم بيانات غير صحيحة عن صنف البضائع ومنشأها لتصبح الغرامة 100% من الضريبة الجمركية بدلًا من 25%، تغليظ عقوبة التعويض في جريمة التهريب الجمركي، بحيث أصبحت تعادل مثلى الضريبة الجمركية بدلًا من مثل الضريبة فى القانون الحالى).

- المحور التكنولوجى: عملت مصلحة الجمارك على ربط جميع المنافذ الجمركية، والعمل على رفع كفاءة شبكة المعلومات بها.

- استخدام أجهزة الكشف بالأشعة فى المنافذ الجمركية: تم تطوير منظومة أجهزة الفحص بالأشعة بما يساعد على اكتشاف عمليات التهريب للبضائع.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

منذ أقل من شهرين

البترول: مدن جديدة تدخل مبادرة توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط

الآن

البرلمان يمهل "الأوقاف" 15 يومًا لإرسال بيان تفصيلى بالتعديات

نص رد وزير التموين على طلب إحاطة بشأن أزمة البطاقات

"مدبولي" يكشف سبب استهداف الأمراض غير المعدية في "100 مليون صحة"

السولية وأزارو ووليد سليمان في مران الأهلي استعدادا لبتروجيت

ads
الأكثر قراءة

السعودية تعيد النظر في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

بدء التحقيق مع عصابة "سفاح البنات" بالسويس

ألبومات الصور

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

السعودية تعيد النظر في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

بدء التحقيق مع عصابة "سفاح البنات" بالسويس

كشكول

حبس رئيس وأمين عام جامعة دمنهور شهرين.. وعزلهما من وظيفتيهما

وفد طلابى يزور ‏مؤسسة تراث فوه السياحية‏ فى كفر الشيخ

"المهن التعليمية" تتضامن مع معلم دمياط.. وتؤكد لن نسمح بالنيل من هيبة المعلمين

جامعة القاهرة: حلقات نقاشية وحفلات فنية ومعارض صور.. ومعسكرات للتوعية لمواجهة «العنف ضد المرأة»

تعليم البحيرة تكرم اوائل الصفين الاول والثاني الثانوي بشركة مياه الشرب

الأمصار

ميسي يصعد إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

الاحتلال يفرج عن طفلين أسيرين بعد 3 سنوات من الاعتقال

وزيرة جزائرية تساند قضية تجنيد الفتيات بالرغم من الجدل

تقرير: شابة بين كل أربعة في بريطانيا مصابة بمرض عقلي

غدا.. تحديد المنظم لكأس إفريقيا 2019

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

"تويتر" تعلق حسابًا ينتحل شخصية الرئيس الروسى

إدراج "السامر" الأردني على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي

الصحة

دواء أمريكي جديد لعلاج أمراض السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎