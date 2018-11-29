"قضايا الدولة" تضيف للخزانة العامة 9 ملايين جنيه

صرّح المستشار محمد عبداللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس قطاع الأمانة العامة، الخميس، بأن الهيئة حصلت على حكم قضائي هام من محكمة القضاء الإداري، أضاف بمقتضاه مبلغ 8 ملايين و733 ألفا و550 جنيهًا للخزانة العامة للدولة.



وقضت المحكمة، في الشق العاجل في الدعوى رقم 7530 لسنة 73ق، التي أقامها بعض المواطنين ضد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وآخرين بصفتهم، بقبول الدعوى شكلًا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفاته، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.



ترجع وقائع القضية إلى إقامة بعض المواطنين الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من الجهة الإدارية، بإعادة طرح أراضٍ للبيع بطريق المزاد العلني، لمساحة 21 ألف فدان بمنطقة سهل الطينة في بورسعيد، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري المشار إليه.



جاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على المال العام.