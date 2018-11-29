مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

إنجاز جديد حققته الطالبة مريم وجيه، المصابة بمتلازمة داون، بعد قبول التحاقها بكلية الفنون الجميلة.



كانت مريم، التى تبلغ من العمر 19 عامًا، قد حصلت على الجائزة الأولى فى ملتقى الإبداع، الذى دشنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى المجتمع، بمشاركة نحو 31 دولة من أنحاء العالم.



وأشاد مجلس الجامعة بلوحات مريم، التى تعلمت الرسم دون دراسة على يد أكاديميين.



وقالت والدة مريم إنها اكتشفت إصابة نجلتها بمتلازمة داون بعد 40 يومًا من ولادتها، وتمكنت من إلحاقها بمؤسسات التدخل المبكر، وكذلك المدارس التى تقدم مناهج «مينتسورى» التعليمية، لكنها لم تواصل الدراسة بعد تعرضها للتنمر من قبل زملائها، وهى فى الصف الثانى الابتدائى.



وأوضحت أن نجلتها تفوقت فى عدة مجالات، منها السباحة.