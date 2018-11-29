الأمن العام يوجه ضربة قاضية لأخطر تاجر أستروكس بالجيزة

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لتصنيعه وترويجه مخدر الأستروكس وبحوزته 1،500 كيلو جرام من ذات المخدر في الجيزة.



أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الوراق اتجار "فتحى. س. ف"، 27 سنة، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، في مخدر الإستروكس، متخذًا من الشقة سكنه مقرًا لمزاولة نشاطه فى تصنيع وتجهيز وتعبئة المخدر.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه بالشقة سكنه، وبحوزته كمية قدرها 1،500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، و6 زجاجات من مادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع ذات المخدر، كيس يحوي مادة الكيتامين، مبلغ مالي.



بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى في مجال تصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به، وحيازته للمضبوطات، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.