القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
حوادث
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:35 م

الأمن العام يوجه ضربة قاضية لأخطر تاجر أستروكس بالجيزة

الأمن العام يوجه
عمرو المزيدي
dostor.org/2416009

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية لتصنيعه وترويجه مخدر الأستروكس وبحوزته 1،500 كيلو جرام من ذات المخدر في الجيزة.

أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة الوراق اتجار "فتحى. س. ف"، 27 سنة، عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، في مخدر الإستروكس، متخذًا من الشقة سكنه مقرًا لمزاولة نشاطه فى تصنيع وتجهيز وتعبئة المخدر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه بالشقة سكنه، وبحوزته كمية قدرها 1،500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس، و6 زجاجات من مادة الأسيتون المستخدمة في تصنيع ذات المخدر، كيس يحوي مادة الكيتامين، مبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى في مجال تصنيع مخدر الإستروكس والإتجار به، وحيازته للمضبوطات، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

قاتل مسن فى الدقهلية: «حاول يغتصبنى فذبحته»

منذ 3 أيام

أم تُغرق ابنها فى برميل مياه: «خفت لحد يعايره لأنه ابن حرام»

منذ 4 أيام

صاحب «ترابيزة بلياردو» يُنهى حياة خطيب فتاة رفضت الارتباط به

منذ 4 أيام

المرور تعيد فتح كوبرى أكتوبر

منذ اسبوع

حبس ابنة الشاطر وآخرين 15 يوما في "الانضمام لجماعة إرهابية"

منذ اسبوع

حبس صاحب فيديو التحرش بطالبات جامعة المنصورة 4 أيام

الآن

البرلمان يمهل "الأوقاف" 15 يومًا لإرسال بيان تفصيلى بالتعديات

نص رد وزير التموين على طلب إحاطة بشأن أزمة البطاقات

"مدبولي" يكشف سبب استهداف الأمراض غير المعدية في "100 مليون صحة"

السولية وأزارو ووليد سليمان في مران الأهلي استعدادا لبتروجيت

ads
الأكثر قراءة

السعودية تعيد النظر في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

بدء التحقيق مع عصابة "سفاح البنات" بالسويس

ألبومات الصور

مريم وجيه.. أول الملتحقين بكلية الفنون الجميلة من مصابي «متلازمة داون»

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

السعودية تعيد النظر في قضية المهندس المصري المحكوم عليه بالإعدام

عبدالحفيظ يحدد شروط عودة صالح جمعة للأهلي

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

بدء التحقيق مع عصابة "سفاح البنات" بالسويس

كشكول

حبس رئيس وأمين عام جامعة دمنهور شهرين.. وعزلهما من وظيفتيهما

وفد طلابى يزور ‏مؤسسة تراث فوه السياحية‏ فى كفر الشيخ

"المهن التعليمية" تتضامن مع معلم دمياط.. وتؤكد لن نسمح بالنيل من هيبة المعلمين

جامعة القاهرة: حلقات نقاشية وحفلات فنية ومعارض صور.. ومعسكرات للتوعية لمواجهة «العنف ضد المرأة»

تعليم البحيرة تكرم اوائل الصفين الاول والثاني الثانوي بشركة مياه الشرب

الأمصار

ميسي يصعد إلى صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا

الاحتلال يفرج عن طفلين أسيرين بعد 3 سنوات من الاعتقال

وزيرة جزائرية تساند قضية تجنيد الفتيات بالرغم من الجدل

تقرير: شابة بين كل أربعة في بريطانيا مصابة بمرض عقلي

غدا.. تحديد المنظم لكأس إفريقيا 2019

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 6 أشهر

"تويتر" تعلق حسابًا ينتحل شخصية الرئيس الروسى

إدراج "السامر" الأردني على قائمة "اليونسكو" للتراث العالمي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

دواء أمريكي جديد لعلاج أمراض السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎