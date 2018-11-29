تطوير العشوائيات: تعويضات المتنازلين عن أرض ماسبيرو "فى البنك"

كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات؛ أنه تم إرسال التعويضات الخاصة بالمتنازلين عن أرضهم بمثلث ماسبيرو إلى البنك المختص، استعدادًا لصرفها من محافظة القاهرة.



أكد رئيس صندوق تطوير العشوائيات، لـ«الدستور» أن تعطل صرف الأموال للمستحقين يرجع لبعض الإجراءات التي كانت قائمة بين هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظة.



وأوضح "صديق" أن الأموال لم تظهر بعد في حساب المحافظة وعند ظهورها سيتم صرفها بشكل مباشر من المحافظة مشيرًا إلى أن التعويضات داخل محافظة القاهرة تمت مراجعتها من قبل الصندوق بشكل دقيق وتم تنقيحها بشكل قاطع.



ولفت رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إلى أن أغلب المستحقين تم تعويضهم والمتجاوزة أعدادهم الـ3 آلاف، إلا أنها واجهت قلة منهم بعض مشاكل منهم بسبب عدم اكتمال الأوراق.





