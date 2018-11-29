اقتحام المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال

اقتحم 99 مستوطنًا إسرائيليًا، الخميس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال شهود عيان، إن نحو 51 طالبًا من معاهد تلمودية، و20 عنصرًا من شرطة الاحتلال بملابس مدنية اقتحموا المسجد المبارك، وتجولوا في أنحائه وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر تلمودية، إلى جانب الـ99 مستوطًنا.



من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون، المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن نحو 50 مستوطنًا، اقتحموا الموقع الأثري، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن البلدة شهدت الليلة الماضية مواجهات مع جنود الاحتلال، الذين اطلقوا النار وألحقوا أضرارا بإنارة أعمدة الكهرباء في محاولة لنصب كمائن واعتقال عدد من الشبان.