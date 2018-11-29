"التعاون الإسلامي" تثمن تبرع السعودية بـ50 مليون دولار لـ"أونروا"

أعربت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، عن تقديرها لمساهمة السعودية بمبلغ 50 مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مؤكدة أن هذا التبرع يشكل امتدادًا للدعم السياسي والمالي المتواصل للشعب الفلسطيني.



وأشاد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين- حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية- بالدعم المالي الذي تم حشده منذ مطلع العام الجاري، ما أسهم في التخفيف من الأزمة المالية التي تواجهها وكالة "الأونروا".



ودعا جميع دول العالم إلى الاستمرار في تحمل مسئولياتها إزاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، وزيادة المساعدات المالية المقدمة لوكالة "الأونروا"، بما يسهم في تمكينها من مواصلة خدمة هذه الشريحة الكبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني لحين حل قضيتهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.