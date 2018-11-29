حماس: الاحتلال يمارس "هجمة مسعورة" ضد القدس بسبب "تسريب العقارات"

قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، ورئيس مكتب العلاقات الوطنية بها، إن حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء مواطني مدينة القدس المحتلة، تهدف للتأثير على مسار مواجهة سياسة تسريب العقارات للمستوطنين.



وأضاف "بدران"، في بيان، تعقيبًا على اعتقال الاحتلال "عدنان غيث" محافظ القدس، وعددا من الكوادر الفلسطينية: "نستنكر هذا الهجمة المسعورة، لنؤكد ضرورة مقاومة مخططات الاحتلال التي تستهدف الكل الفلسطيني، والتي يجب أن تتعزز بتحقيق الوحدة الفلسطينية، ونحيي أبناء مدينة القدس على صمودهم وثباتهم وموقفهم الوطني المشرف في ملاحقة مسربي العقارات، ومقاطعة من يقوم بها اجتماعيًا ووطنيًا".



واعتقلت سلطات الاحتلال محافظ القدس المحتلة؛ لتصديه ضد عدد من السماسرة الذين يسهمون في تسريب عقارات المدينة إلى المستوطنين.