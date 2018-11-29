توقيف نحو 400 لاجئ سوري في شرق لبنان

أوقف الجيش نحو 400 لاجئ سوري، في مداهمة لمخيمات اللجوء في بلدة عرسال في شرق لبنان، بعضهم مطلوب بموجب مذكرات أمنية، والعدد الأكبر منهم بسبب انتهاء صلاحية أوراق إقامتهم، وفقًا لما ذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس، الخميس.



وأعلن الجيش في بيان، أمس الأربعاء، أنه إثر عملية تفتيش لمخيمات النازحين السوريين في بلدة عرسال لملاحقة مطلوبين، تمّ توقيف "33 مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف، و56 شخصًا دون أوراق ثبوتية، بالإضافة إلى 300 آخرين بحوزتهم أوراقًا منتهية الصلاحية.



وأوضح مصدر عسكري لفرانس برس أن "جميع الموقوفين هم من السوريين"، موضحًا أنه "تم تسليم من بحوزتهم أوراق منتهية الصلاحية ومن لا يمتلكون أوراقًا ثبوتية إلى الأمن العام لتسوية أوضاعهم، في حين جرى توقيف المطلوبين بموجب مذكرات توقيف لارتكابهم أعمالًا مخلة بالقانون" من أي تفاصيل أخرى.



وقال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري إن طريقة إجراء المداهمات "غير صحيحة، إذ يأتون لتوقيف عدد من المطلوبين ويعتقلون 400 شخص في الوقت ذاته".



وأضاف: "يعتقلون هذا العدد الكبير ليحددوا لاحقًا من هم المطلوبون منهم، في حين أنه من الأفضل أن يوقفوا المطلوبين مباشرة من دون أن يزعجوا الجميع".

