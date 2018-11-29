ترحيب فلسطيني بمقاطعة إيرلندا منتجات مستوطنات إسرائيل

أشاد مسئول فلسطيني، الخميس، بمصادقة مجلس الشيوخ الأيرلندي على مرحلة أخرى من قانون مقاطعة منتجات مستوطنات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.



واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، لدى لقائه في رام الله سفير أيرلندا لدى السلطة الفلسطينية جوناثان كونلون، اليوم، خطوة مجلس الشيوخ الأيرلندي بأنها "هامة وشجاعة وتعبر عن قرار سياسي حكيم".



وقال "مجدلاني" إن هذه الخطوة "تنسجم مع القانون الدولي، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، وأن أي حصار للاستيطان والمستوطنات هو دعم لحل الدولتين".



وجدد الدعوة لأيرلندا للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدا أن ذلك "يساهم في دعم عملية السلام وليس كما تدعي إسرائيل بأنها تضر بها".



ونقل البيان عن كونلون قوله إن بلاده تدعم وبقوة حل الدولتين، ومع قرارات الشرعية الدولية، وإن العلاقات الأيرلندية الفلسطينية في تطور دائم، وهناك مشاورات سياسية متواصلة، وإن الأوضاع في المنطقة والتوتر من شأنه أن يؤثر على المنطقة بأسرها.



وفي السياق نفسه، وجه النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" أحمد بحر الشكر للبرلمان الأيرلندي بسبب تصويته ضد منتجات مستوطنات إسرائيل.



وقال "بحر" في بيان، إن أحرار العالم أصبحوا ينبذون المستوطنات ويصفونها بغير الشرعية لكونها مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ودعا "بحر" برلمانات العالم إلى السير على خطى البرلمان الأيرلندي وسن القوانين اللازمة من أجل عزل إسرائيل ونبذ منتجات مستوطناتها المقامة على الأراضي الفلسطينية.

