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الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:21 م

«شفرة الأنوثة».. يأخذ نشوى شاكر إلى معرض القاهرة الدولى للكتاب

«شفرة الأنوثة»..
جمال عاشور
dostor.org/2415890

تشارك الدكتورة نشوى شاكر أبو الفتوح، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إصدارتها وهو كتاب "شفرة الأنوثة"، والذي يتضمن فك شفرة المرأة السريّة، بالإضافة إلى رحلة للغوص داخل أعماقها الداخلية التي ربما لم تكتشفها هي داخل نفسها.

وعن الكتاب، قالت الدكتورة نشوى إنه سيجعلك تعرفين عن ذاتك ما لم تتخيلي يومًا أنه موجود، فهو رحلة عميقة؛ لاستخراج كنوزك المخبأة، وبهذه الكنوز التي ستحصلين عليها ستتمكنين من بناء مملكتك الجديدة التي ستكونين فيها ملكة، تأمرين بما تريدين وتحصلين علي ما تشتهين.

وأشارت الدكتورة نشوى إلى أن الكنوز الثمينة دائما ما تستقر في الأعماق بعيدًا عن تخبط الأمواج وسرعة جريانها علي السطح، كذلك نحن البشر، لم نرَ ولم نعرف عن أنفسنا سوى ما يدور علي السطح، لم ندرك سوى الضوضاء والتخبط والتشتت، لا نعلم عن أنفسنا سوى ما قيل لنا وما أدركناه بحواسنا القاصرة وتجاربنا البسيطة، متابعة: كلما ابتعدنا عن السطح وبحثنا داخل الأعماق، وجدنا ما يجعلنا نفتح أفواهنا دهشة من شدة الروعة.

يُذكر أن الدكتورة نـشوى شاكر أبوالفتـوح، كاتبة مصرية ولدت في شهر أغسطس عام 1987، حصلت على بكالوريوس الصيدلة عام 2009، بالإضافة إلى شهادة مدرب معتمد من البورد الأمريكى على أحدث أساليب التدريب الدولية.

كما حصلت نشوى على شهادة ممارس البرمجة اللغوية العصبية، ودرجة ماستر في علم الريكي REI KI من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، ودرجة ماستر ريكي إسلامي عام 2017، بالإضافة إلى تأسيس مدرسة الريكي الدوائي عام 2018، وعدة شهادات مختلفة في علم التنويم الإيحائي وكذلك التنويم الضمني، ولها العديد من المؤلفات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتحسين الأسلوب المعيشي، كما حصلت على لقب مدربة معتمدة، وقدمت الكثير من الدورات في هذه المجالات، كما حصلت على عدة شهادات في علم التسويق وعلم الإدارة ولديها خبرة كبيرة في مجال الدعاية الطبية.

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