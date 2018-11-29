ضبط 7965 مخالفة مرورية متنوعة بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية.



أسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن رصد 7965 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2019 مخالفة نموذج 125.



كما تم رصد 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 29 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و85 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.