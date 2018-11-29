"العبد" يشارك فى المؤتمر السنوى الثامن لتبادل المعلومات بالكويت

شارك الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى المؤتمر السنوى الثامن للشراكة الفعالة وتبادل المعلومات، المنعقد فى الكويت، الأسبوع الجارى، تحت شعار "إنسانية واحدة ضد الجوع".



وقال الدكتور أسامة العبد، فى كلمته، إن الجوع يعد أكبر خطر على العالم، والصحة العامة، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، وسوء التغذية أكبر عامل يساهم فى زيادة معدلات وفيات الأطفال، لافتا إلى أن هناك إحصائيات تشير إلى استمرار ارتفاع عدد الجياع فى العالم ليبلغ 821 مليون شخص فى عام 2017، بمعدل واحد من بين كل تسعة أشخاص، مع وجود أكثر من 150 مليون طفل يعانون من التقزم، وهذا نذير خطر.



وأوضح أن السبب الرئيسى لظاهرة الجوع فى البلدان هو الفقر وانخفاض مستوى الدخل، حيث لا يكفى لسد الحاجات الأساسية وطعم الحاجة مرير مؤلم، والفقر مرض فتاك وظاهرة اقتصادية واجتماعية قديمة تعانى منها الدول، "ومن المؤلم أن الأخبار تطل علينا كل يوم بما يبكى العيون ويدمى القلوب وينغص العيش من موت الناس جوعًا بسبب التشاحن والتطاحن الذى لا يليق بالإنسانية ولا بالعقول السوية".



ولفت إلى أن من آثار الفقر والجوع زيادة نسبة السرقات والسطو وتفكك المجتمعات وزيادة مشاكل البطالة والأمية والاضطراب النفسى والأمراض وزيادة حالات الطلاق.



وذكر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصرى، فى كلمته، أن ما تمر به المجتمعات فى هذه الظروف الراهنة والأزمات الطاحنة يحتاج إلى رجال ذوى همة وشهامة وشجاعة وكرم وعطاء وسخاء، ويحتاج إلى إحساس الغنى بالفقير، والقوى بالضعيف، حتى ينتهي الجهل والمرض والعوز والتشرد والتسول.