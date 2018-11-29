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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:18 م

انطلاق مبادرة "عقول عظيمة" لتدريب 100 طبيب عيون بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2415886

تنطلق غدا الجمعة؛ المرحلة التاسعة من مبادرة "عقول عظيمة" للتعليم الطبي المستمر وتدريب شباب الأطباء بصعيد مصر، بفندق جراند آتون بمحافظة المنيا، بحضور نخبة من كبار أساتذة طب وجراحة العيون في مصر.

تشمل تلك المرحلة تدريب ١٠٠ طبيب في مجال طب وجراحة العيون من محافظة المنيا على أحدث ما توصل إليه الطب في مجال عمليات المياه البيضاء والليزك وزرع القرنية والمياه الزرقاء.

يقوم بالتدريب وإلقاء المحاضرات الدكتور محمود جنيدي أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة المنيا والدكتور احمد الشافعي استشاري طب وجراحة العيون بمحافظة المنيا والدكتور حسام محرم أستاذ طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعي والدكتور أحمد عبد الحميد والدكتور إسماعيل مفتاح.

تبدأ فعاليات المبادرة الساعة الواحدة ظهرا بفندق جراند آتون بمدينة المنيا.

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