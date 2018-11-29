إنقاذ مئات المهاجرين من بحر البوران قبالة إسبانيا

جرى إنقاذ 560 مهاجرًا من بحر البوران، الواقع في الجزء الغربي من البحر المتوسط قبالة إسبانيا.



وكتب خفر السواحل الإسباني، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنه جرى انتشال جثث ثلاثة أشخاص من المياه.



وجرى نقل معظم الذين تم إنقاذهم لمدينة مالقا، وميناءي ألمرية وموتريل.



يشار إلى أن إسبانيا أصبحت المقصد الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا عبر غرب البحر المتوسط، بدلا من إيطاليا، ويرجع ذلك جزئيًا للموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الشعبوية في روما تجاه المهاجرين.

