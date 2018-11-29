القاهرة : الخميس 29 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:32 م

ليفربول Liverpool | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان مباشر الان
10:01 م

بث مباشر.. مباراة ليفربول وباريس سان HD
10:45 م

الشوط الثاني| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم والقناة الناقلة
10:39 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبي اس جي (liverpool vs psg) بث مباشر يلا شوت
10:12 م

yalla shoot | مشاهدة مباراة ليفربول ضد باريس سان جيرمان بث مباشر
09:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان اليوم بث مباشر
09:57 م

كلاسيكو دوري الابطال| مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شوت يوتيوب بدون تقطيع
09:26 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم 28-11-2018 كورة ستار (Liverpool vs PSG) القنوات المفتوحة الناقلة
09:16 م

مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم | القنوات الناقلة
09:14 م

باريس سان جيرمان يتوعد ليفربول| نيمار VS صلاح | مشاهدة مباراة ليفربول لايف HD
09:09 م

liverpool vs psg | مشاهدة مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان يلا شووت
09:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd| بث مباشر مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان كورة ستار
عالم
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:17 م

إنقاذ مئات المهاجرين من بحر البوران قبالة إسبانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2415885

جرى إنقاذ 560 مهاجرًا من بحر البوران، الواقع في الجزء الغربي من البحر المتوسط قبالة إسبانيا.

وكتب خفر السواحل الإسباني، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنه جرى انتشال جثث ثلاثة أشخاص من المياه.

وجرى نقل معظم الذين تم إنقاذهم لمدينة مالقا، وميناءي ألمرية وموتريل.

يشار إلى أن إسبانيا أصبحت المقصد الرئيسي للمهاجرين الذين يحاولون الوصول لأوروبا عبر غرب البحر المتوسط، بدلا من إيطاليا، ويرجع ذلك جزئيًا للموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الشعبوية في روما تجاه المهاجرين.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ 4 أيام

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ 4 أيام

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

منذ 5 أيام

سفير نيجيريا: تعيين خريجى الأزهر بالمناصب العليا لمكانته المرموقة

منذ 6 أيام

مستقبل نتنياهو

منذ اسبوع

اجتماع أوروبى لإزالة "العقبة الأخيرة" أمام خروج بريطانيا

الآن

قبرص: نسعى لإنشاء أمانة دائمة بين القاهرة ونيقوسيا وأثينا

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في عدة محافظات

صدمة جديدة للأهلى قبل مباراة بتروجيت

قائمة الكتب الممنوعة في معرض الكتاب القبطي.. "الأنبا غريغوريوس" أحدث المنضمين

ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة مقطوعة اليدين على قضبان السكك الحديدية بالغربية

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته في عين شمس

ألبومات الصور

اعرف الذهب الحقيقي من المغشوش فى 3 خطوات (صور)

بشويش نمد الإيدين.. ياللي أنت جنبي أنت فين (شبورة)

الصحة تعلن استراتيجية مكافحة التبغ

حسن صادق.. قعيد يحارب عجزه بالفن على الرصيف (فيديو)

نجم الساعة

المُلهم.. زياد الرحباني: ألحاني «وحي من الله».. أزمتي مع فيروز انتهت بـ«مكالمة».. وألبوم معها قريبًا

الأكثر قراءة

العثور على جثة مقطوعة اليدين على قضبان السكك الحديدية بالغربية

ارحل.. المتمرد الذي أسقط عرش الأهلي

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

حبس أب متهم بهتك عرض ابنته في عين شمس

كشكول

"المهن التعليمية" تتضامن مع معلم دمياط.. وتؤكد لن نسمح بالنيل من هيبة المعلمين

جامعة القاهرة: حلقات نقاشية وحفلات فنية ومعارض صور.. ومعسكرات للتوعية لمواجهة «العنف ضد المرأة»

تعليم البحيرة تكرم اوائل الصفين الاول والثاني الثانوي بشركة مياه الشرب

رئيس جامعة دمنهور يكرم المتميزين فى تطبيق معايير الجودة بجميع الكليات

غدًا.. انطلاق الدورة التاسعة لـ«عقول عظيمة» بمحافظة المنيا

الأمصار

السعودية تُلبي نداء مصرية.. وتقبل الطعن في حكم إعدام زوجها المهندس

عمرو دياب يحيي حفل سباق "فورمولا وان" في السعودية

بمبلغ 400 دولار.. سيدة عراقية تشتري طفلة من داعش

زوجة الأمير ويليام تعلق على حمل ميجان ماركل.. فيديو

بعد الاعتداء عليه.. رمضان صبحي يبحث عن الطالب السوري وعائلته

مرايا الابداع

كما لو كنتُ أعرفهُ!

قولوا لعين الشمس ما تطولش

منوعات

المنظمة العالمية للأرصاد: 2018 رابع أكثر الأعوام الماضية سخونة

مؤتمر علمى يدين تجربة لتعديل جينات توأمتين

أطباق أرجنتينية شهية في انتظار زعماء مجموعة العشرين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

"معاك" تنظم دورات لأخصائيى التربية الخاصة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎