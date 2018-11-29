العثور على جثة مقطوعة اليدين على قضبان السكك الحديدية بالغربية

أبلغ الأهالي بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى في الغربية، صباح الخميس، شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص مجهول ملقاة على قضبان السكك الحديدية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي وسائق قطار العمال القادم من السنطة فجر اليوم، على جثة شخص مجهول على قضبان السكك الحديدية.



بالفحص تبين أن الجثة مقطوعة اليدين، وانتقلت قوات الأمن لكشف ملابسات الحادث وتشكيل فريق بحث لكشف للتعرف على هوية الجثة.



تحرر المحضر ونقلت الجثه لمشرحة مستشفى المحلة العام، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.