ترامب يريد فرض رسوم على السيارات المستوردة

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن نيته فرض رسوم جمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة لحماية هذا القطاع الصناعي الأمريكي.



وهو إجراء يهدد الصادرات الألمانية بشكل خاص، لأن صناعة السيارات تشكل قطاعا مهما لاقتصادها.



وانتهز ترامب فرصة إعلان خطة اجتماعية لمجموعة "جنرال موتورز"، ليبرر وجود مثل هذه الإجراءات الحمائية، مؤكدًا أنها سمحت بحماية الشاحنات الصغيرة المكشوفة (بيك آب) من المنافسة الأجنبية.



وقال ترامب في تغريدة: "لو فعلنا الأمر نفسه مع السيارات التي تأتي إلى هنا لكان تم إنتاج مزيد من السيارات هنا ولما أغلقت جنرال موتورز مصانعها في أوهايو وميشيغان وميريلاند".



من جهة أخرى، قال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، في بيان، إن ترامب كلفه بدراسة كل الأدوات المتوفرة لتعريفات مساوية لتلك التي تفرضها الصين على السيارات الأمريكية.



وتبلغ الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على السيارات الأمريكية 40 بالمئة.



وقال لايتهايزر: "هذا أكبر من نسبة الـ15 بالمئة التي تفرضها الصين على شركائها التجاريين الآخرين".

