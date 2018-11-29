ضبط 10 آلاف جنيه مزورة قبل توريدها لجهة حكومية بالأقصر

ألقت الأجهزة الأمنية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، الخميس، القبض على موظف بمطاحن إسنا أثناء توريده مبلغ 10 آلاف جنيه مزورة لخزينة مطاحن مصر العليا عبر حوالة بريدية من مكتب بريد إسنا.



تلقى اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بضبط "ع. ا. ا"، 54 عامًا، فني دهانات بمطحن إسنا، إثر توريده مبلغ 10 آلاف جنيه لخزينة مطاحن مصر العليا عبر حوالة بريدية من مكتب بريد إسنا العمومي، وخلال فحص موظف البريد الأوراق النقدية تبين أن جميعها مزورة.



وبسؤال المتهم، أكد أن ذلك المبلغ حصل عليه من جانب إدارة المطحن وأن دوره يقتصر فقط على تحويل المبلغ النقدي فقط.



تم التحفظ على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار أحمد عبد المقصود المحامي العام لنيابات الأقصر.



