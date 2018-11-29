وكيل اقتصادية النواب: السيسى نجح فى حماية الفقراء من تبعات الإصلاح

أشاد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع شبكة بلومبرج الأمريكية، والتى أكد فيها أن مصر لن تطلب تمويلًا إضافيًا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، وأنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.



كما أشاد "السلاب"، فى بيان أصدره اليوم، بتأكيد الشبكة الأمريكية على أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، ساعدت على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف عام 2019، وقال إن تصريحات الدكتور محمد معيط، وما أكدت عليه الشبكة الأمريكية، دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تنفيذ برنامج ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.



وأكد النائب محمد السلاب أن عدم طلب مصر أى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات مصر الاقتصادية، وبأنها تسير فى الطريق الصحيح، وأن مصر هي الدولة الوحيدة التى نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاحى رفيع المستوى، نجح فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عدم تحميل الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم أى أعباء إضافية خلال تنفيذه، عبر توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للطبقات الكادحة من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى.



وقال "السلاب" إن وزير المالية يستحق التحية، لأنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى إدارة الوزارة بأسلوب علمى وغير تقليدى، ونجح فى توفير أى اعتمادات مالية إضافية من خارج الموازنة العامة للدولة، لدعم الخدمات الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية والتموينية والخدمات الصحية، خاصة الأدوية لمحدودى الدخل ولغير القادرين.



وأشاد النائب محمد السلاب بدور الشعب المصرى العظيم فى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى، وصبره وجلده، مؤكدًا أن هذا الشعب يستحق وصف الرئيس السيسى له أمام العالم كله بأنه بطل الإصلاح الاقتصادى المصرى.