الكرملين ينفى صحة اتهام أوكرانى بتقييد الملاحة قرب القرم

نفى الكرملين، الخميس، صحة اتهام أوكراني لروسيا بفرض قيود على الملاحة قرب القرم في إطار ما وصفته كييف بأنه حصار فعلي لموانئها ببحر آزوف.



واتهم وزير البنية التحتية الأوكراني، فولديمير أوميليان، في وقت سابق من اليوم، روسيا بمنع السفن من الخروج من البحر أو الدخول إليه، وذلك بعد أيام من احتجاز موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها.



وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه ليس على علم بأي مشاكل كهذه وإن حركة الملاحة تمضي بشكل عادي في مضيق كيرتش الذي تسيطر عليه روسيا، والذي يفصل بين البحر الأسود وبحر آزوف.



وأضاف أن بعض التأخيرات حدثت في المنطقة، لكنها كانت لسوء الأحوال الجوية.



يذكر أن روسيا ضمت القرم من أوكرانيا في 2014.

