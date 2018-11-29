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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:07 م

6 مخططات جديدة في قمة أردوغان وتميم بتركيا

أردوغان وتميم
أردوغان وتميم
نيفين أشرف
dostor.org/2415874

كشفت صحيفة "العرب" اللندنية، الخميس، كواليس الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارة الأخير إلى تركيا، الإثنين الماضي، لعقد اللجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، في دورتها الرابعة، وبحث العلاقات الثنائية بين الدوحة وأنقرة.

أولًا: "تأمين المونديال"
قالت "العرب اللندنية" نقلًا عن مصادر تركيا، إن قمة تميم وأردوغان، شهدت توقيع اتفاقات لدمج أجهزة الأمن التركية والقطرية في عمليات تأمين كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، بالإضافة إلى تأسيس شراكة إعلامية للتأثير في وسائل الإعلام العالمية، كذلك تولي الصناعة العسكرية التركية إعادة تأهيل الجيش القطري.

وأضاف مصدر تركي للصحيفة، أن الاجتماع بحث تشكيل قيادة عمليات أمنية مشتركة في الدوحة تتولى تأمين مباريات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في 2022، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تعزز من النفوذ الأمني والعسكري في قطر، لا سيما في ظل وجود قاعدة عسكرية تركية تعمل على توفير حماية مباشرة لمؤسسات الدولة في قطر، وتأمين الأسرة الحاكمة في حالة اندلاع اضطرابات.

"حصار النفوذ الإماراتي"
ووفقًا للصحيفة، كشفت المصادر عن أن الجانبين اتفقا أيضًا على حصار نفوذ الإمارات وتقليص طموحاتها، إلى جانب إبعادها عن دوائر التأثير في السعودية، كما تشمل الخطة تجنب التصعيد السياسي مع السعودية، والعمل المشترك على استثمار الفرص للحوار معها، وتأكيد حرص البلدين على أمن السعودية واستقرارها.

وقالت المصادر، إن تركيا وقطر أقرتا سياسة تقوم على التفريق بين إمارة أبوظبي من جهة، وإمارتي دبي والشارقة من جهة أخرى، فضلًا عن إقامة الحوار بشكل مباشر مع كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة، استنادًا إلى تعاون سياسي واقتصادي مباشر معهما.

"عدم التورط مع إيران"
واتفق الجانبان على سياسة مشتركة تهدف إلى عدم التورط في سياسات مساندة لأجندة إيران، وعدم الإمعان في التقرب منها بشكل يؤدي إلى استفزاز الإدارة الأمريكية، إلى جانب إنشاء آلية تنسيق عميق في ملف حرب اليمن والملف الليبي.

وتبنت القمة بين الزعيمين توصية تقوم على توخي الحذر من السياسة الإيرانية في المنطقة، والتعاون المشترك في هذا الاتجاه، وعدم التورط في أي حسابات إيرانية تلحق الضرر بأمن المنطقة.

"الحوار مع المملكة"
وتشمل الخطة أيضًا تجنب التصعيد السياسي مع السعودية، والعمل المشترك على استثمار الفرص للحوار معها، وتأكيد حرص البلدين على أمن السعودية واستقرارها.

"إعادة إعمار اليمن"
وأشارت "العرب اللندنية"، إلى أن التنسيق الموازي سيشمل تحركات مشتركة من بينها ملف حرب اليمن، الذي تبذل قطر فيه جهودًا دبلوماسية لمحاولة تغيير موقف واشنطن الداعم للتحالف العربي، فيما اتفقت تركيا وقطر على المساهمة في إعادة إعمار اليمن.

"التعاون بين واشنطن والإخوان"
وقالت المصادر، إن الجانبين أكدا أن المقاطعة جعلت قطر أكثر انفتاحًا على العالم، وأن ثمة حاجة لإعادة صياغة علاقات تنظيم الإخوان المسلمين بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت القمة أيضًا إلى تقدم كبير في مسار الحوار المباشر بين الإدارة الأمريكية وأذرع تنظيم الإخوان المسلمين في مصر واليمن وسوريا وليبيا، ويهدف هذا الحوار، وفقا لنتائج الاجتماع، إلى محاصرة الاتهامات الموجهة لفروع التنظيم بالإرهاب من قبل مصر والإمارات والسعودية، إلى جانب العمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التعاون بين واشنطن والتنظيم.

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