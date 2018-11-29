محافظ القاهرة ووزير الشباب يفتتحان "ماراثون للمشي" غدًا
تستقبل محافظة القاهرة حملة فيروس «سي» بإطلاق احتفالية «ماراثون للمشي» صباح غد الجمعة، بمشاركة اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.
ويبدأ الماراثون الرياضي من أمام مبنى المحافظة من ميدان عابدين، مرورًا بشوارع القاهرة الخديوية حتى ميدان التحرير، والذي تنظمه المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي «100 مليون صحة».
وأشار محافظ القاهرة إلى أن الماراثون يأتي ضمن الحملة الدعائية لتعريف المواطنين بأهمية التفاعل مع حملة فيروس «سي» وإجراء الفحص.
وأكد عبدالعال لـ«الدستور» على تزيين شوارع المحافظة بالإعلانات الدعائية للحملة وذلك للوصول لأهدافها وتغطية الجانب الدعائي للحملة.
وأوضح محافظ القاهرة أن جميع الأحياء بدأت حملة إعلامية على مواقعها الإلكترونية وصفحات رؤساء الأحياء وإعلانات الشوارع، لتعريف المواطنين بأهمية حملة مكافحة فيروس «سي» في الحفاظ على صحتهم وتعريفهم بأماكن عمل التحاليل، والتي تقدم جميع خدماتها بالمجان، مشيرًا إلى أن الحملة تستهدف الوصول إلى المواطنين في جميع أنحاء العاصمة مؤكدًا توافر جميع أدوات اختبار فيروس «سي» وتحليل نسبة السكر بالدم وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.
ولفت المحافظ إلى أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة (1804 فرق صباحية بالإضافة لـ 662 فرقة مسائية) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في أماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.