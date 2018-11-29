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محافظات
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:07 م

محافظ القاهرة ووزير الشباب يفتتحان "ماراثون للمشي" غدًا

اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
dostor.org/2415872

تستقبل‭ ‬محافظة‭ ‬القاهرة‭ ‬حملة‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬سي‮»‬‭ ‬بإطلاق‭ ‬احتفالية‭ ‬‮«‬ماراثون‭ ‬للمشي‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬غد‭ ‬الجمعة،‭ ‬بمشاركة‭ ‬اللواء‭ ‬خالد‭ ‬عبدالعال‭ ‬محافظ‭ ‬القاهرة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أشرف‭ ‬صبحى‭ ‬وزير‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭.‬


ويبدأ‭ ‬الماراثون‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬المحافظة‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬عابدين،‭ ‬مرورًا‭ ‬بشوارع‭ ‬القاهرة‭ ‬الخديوية‭ ‬حتى‭ ‬ميدان‭ ‬التحرير،‭ ‬والذي‭ ‬تنظمه‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬للقضاء‭ ‬على‭ ‬فيروس‭ ‬سي‭ ‬‮«‬100‭ ‬مليون‭ ‬صحة‮»‬‭.‬


وأشار‭ ‬محافظ‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الماراثون‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الحملة‭ ‬الدعائية‭ ‬لتعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬بأهمية‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬حملة‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬سي‮»‬‭ ‬وإجراء‭ ‬الفحص‭.‬


وأكد‭ ‬عبدالعال‭ ‬لـ«الدستور‮»‬‭ ‬على‭ ‬تزيين‭ ‬شوارع‭ ‬المحافظة‭ ‬بالإعلانات‭ ‬الدعائية‭ ‬للحملة‭ ‬وذلك‭ ‬للوصول‭ ‬لأهدافها‭ ‬وتغطية‭ ‬الجانب‭ ‬الدعائي‭ ‬للحملة‭.‬‭ ‬


وأوضح‭ ‬محافظ‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭  ‬الأحياء‭ ‬بدأت‭ ‬حملة‭ ‬إعلامية‭ ‬على‭ ‬مواقعها‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وصفحات‭ ‬رؤساء‭ ‬الأحياء‭ ‬وإعلانات‭ ‬الشوارع،‭ ‬لتعريف‭ ‬المواطنين‭ ‬بأهمية‭ ‬حملة‭ ‬مكافحة‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬سي‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بأماكن‭ ‬عمل‭ ‬التحاليل،‭ ‬والتي‭ ‬تقدم‭ ‬جميع‭ ‬خدماتها‭ ‬بالمجان،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬تستهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العاصمة‭ ‬مؤكدًا‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬أدوات‭ ‬اختبار‭ ‬فيروس‭ ‬‮«‬سي‮»‬‭ ‬وتحليل‭ ‬نسبة‭ ‬السكر‭ ‬بالدم‭ ‬وقياس‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وقياس‭ ‬الطول‭ ‬والوزن‭ ‬وتحديد‭ ‬مؤشر‭ ‬كتلة‭ ‬الجسم‭.‬


ولفت‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬2466‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬لإجراء‭ ‬المسح‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬منطقة‭ ‬طبية‭ ‬داخل‭ ‬القاهرة‭ (‬1804‭ ‬فرق‭ ‬صباحية‭ ‬بالإضافة‭ ‬لـ‭ ‬662‭ ‬فرقة‭ ‬مسائية‭) ‬مع‭ ‬إعداد‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬احتياطية‭ ‬إضافية‭ ‬لتوسيع‭ ‬الانتشار‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬ثابتة‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬تم‭ ‬تحديدها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬عمل‭ ‬متحركة‭ ‬للتواجد‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬الكثافات‭ ‬مثل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والمصانع‭ ‬والمولات‭ ‬والمراكز‭ ‬التجارية‭ ‬ومحطات‭ ‬مترو‭ ‬الأنفاق‭ ‬والسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬والنوادي‭ ‬ومراكز‭ ‬الشباب‭ ‬والميادين‭ ‬الكبرى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬للعمل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الليلية‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬مساء‭ ‬إلى‭ ‬9‭ ‬صباحًا،‭ ‬وكذلك‭ ‬أيام‭ ‬الجمع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المساجد‭ ‬ويوم‭ ‬الأحد‭ ‬بالكنائس‭.‬

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