وزير نفط الكويت: "أوبك" مهتمة باستقرار السوق وتستطيع تلبية الطلب

قال وزير النفط الكويتي، اليوم، إن أوبك قادرة على تلبية الطلب على النفط في السوق، وإن ما يهم المنظمة هو استقرار أسواق الخام بشكل خاص.



وأضاف الوزير بخيت الرشيدي، في تصريحات للصحفيين لدى تفقده محطة الشقايا للطاقة المتجددة، أنه يتوقع زيادة الطلب العالمي على الخام بين 1.4 و1.5 مليون برميل يوميًا سنويًا.



وقال إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، المقرر في السادس من ديسمبر في فيينا، سيدرس العرض والطلب ثم يقرر زيادة أو خفض إنتاج الخام.

