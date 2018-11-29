السفارة الكورية تشارك الاحتفال باليوم الثقافي بجامعة أسوان

نظمت‭ ‬سفارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بكلية‭ ‬الألسن‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان‭ ‬اليوم،‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والشعبية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭.‬





وحضر‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭: ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬غلاب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬واللواء‭ ‬سعيد‭ ‬حجازي‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬أسوان،‭ ‬ويانج‭ ‬سانجن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عثمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬لشئون‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحوث،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬عمداء‭ ‬الكليات‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطلاب‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭.‬





أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ويضم‭ ‬نخبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬لذلك‭ ‬تحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬بهدف‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬بهذا‭ ‬القسم‭.‬





وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬عرض‭ ‬الطبول‭ ‬الكوري،‭ ‬وأنشطة‭ ‬معايشة‭ ‬للثقافة‭ ‬الكورية‭ ‬تشمل‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬الكورية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬للصور‭ ‬والآلات‭ ‬الكورية‭ ‬التقليدية‭.‬





وأشار‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬متطوعين‭ ‬كوريين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتدريس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬إتقان‭ ‬الطلاب‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭.‬





وفى‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أعرب‭ ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بمستوى‭ ‬طلاب‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬كأنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬حينما‭ ‬استمع‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلاب‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بطلاقة‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬إتقانهم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬اللغة‭.‬





مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬هي‭ ‬أقوي‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬لذلك‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لقسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬المتعددة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬طلاب‭ ‬القسم‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬عليهم‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكورية‭ ‬باعتبارهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬بطلاقة‭.‬





من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالرازق‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الألسن‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬تسير‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المناهج‭ ‬الدرانظمت‭ ‬سفارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بكلية‭ ‬الألسن‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان‭ ‬اليوم،‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والشعبية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭.‬





وحضر‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭: ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬غلاب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬واللواء‭ ‬سعيد‭ ‬حجازي‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬أسوان،‭ ‬ويانج‭ ‬سانجن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عثمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬لشئون‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحوث،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬عمداء‭ ‬الكليات‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطلاب‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭.‬





أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ويضم‭ ‬نخبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬لذلك‭ ‬تحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬بهدف‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬بهذا‭ ‬القسم‭.‬





وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬عرض‭ ‬الطبول‭ ‬الكوري،‭ ‬وأنشطة‭ ‬معايشة‭ ‬للثقافة‭ ‬الكورية‭ ‬تشمل‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬الكورية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬للصور‭ ‬والآلات‭ ‬الكورية‭ ‬التقليدية‭.‬





وأشار‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬متطوعين‭ ‬كوريين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتدريس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬إتقان‭ ‬الطلاب‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭.‬





وفى‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أعرب‭ ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بمستوى‭ ‬طلاب‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬كأنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬حينما‭ ‬استمع‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلاب‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بطلاقة‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬إتقانهم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬اللغة‭.‬





مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬هي‭ ‬أقوي‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬لذلك‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لقسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬المتعددة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬طلاب‭ ‬القسم‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬عليهم‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكورية‭ ‬باعتبارهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬بطلاقة‭.‬





من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالرازق‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الألسن‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬تسير‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية؛‭ ‬لأنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬وتنمي‭ ‬مهاراته‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترجمة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الفنية‭.‬





موضحا‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬هو‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بعد‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭.‬نظمت‭ ‬سفارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بكلية‭ ‬الألسن‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان‭ ‬اليوم،‭ ‬للعام‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬والروابط‭ ‬الثقافية‭ ‬والشعبية‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭.‬





وحضر‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭: ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬غلاب‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬واللواء‭ ‬سعيد‭ ‬حجازي‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬أسوان،‭ ‬ويانج‭ ‬سانجن‭ ‬مدير‭ ‬المركز‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عثمان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬لشئون‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬والبحوث،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬عمداء‭ ‬الكليات‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬والطلاب‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭.‬





أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬افتتاح‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬ويضم‭ ‬نخبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الطلاب،‭ ‬لذلك‭ ‬تحرص‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي‭ ‬الكوري‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬بهدف‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬مهارات‭ ‬الطلاب‭ ‬بهذا‭ ‬القسم‭.‬





وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الاحتفالية‭ ‬تضمنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬الفنية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬عرض‭ ‬الطبول‭ ‬الكوري،‭ ‬وأنشطة‭ ‬معايشة‭ ‬للثقافة‭ ‬الكورية‭ ‬تشمل‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬الكورية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثقافي،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬معرض‭ ‬للصور‭ ‬والآلات‭ ‬الكورية‭ ‬التقليدية‭.‬





وأشار‭ ‬‮«‬غلاب‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬يضم‭ ‬ثلاثة‭ ‬متطوعين‭ ‬كوريين‭ ‬يقومون‭ ‬بالتدريس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القسم،‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬الطيب‭ ‬في‭ ‬إتقان‭ ‬الطلاب‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بشكل‭ ‬متميز‭.‬





وفى‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬أعرب‭ ‬يون‭ ‬يواتشول‭ ‬سفير‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بمستوى‭ ‬طلاب‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬لدرجة‭ ‬أنه‭ ‬شعر‭ ‬كأنه‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬حينما‭ ‬استمع‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الطلاب‭ ‬وهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بطلاقة‭ ‬مما‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬إتقانهم‭ ‬الكبير‭ ‬لهذه‭ ‬اللغة‭.‬





مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬اللغة‭ ‬هي‭ ‬أقوي‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الشعوب،‭ ‬لذلك‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬لقسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬العلاقات‭ ‬المتعددة‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وكوريا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬طلاب‭ ‬القسم‭ ‬سوف‭ ‬يكون‭ ‬عليهم‭ ‬إقبال‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكورية‭ ‬باعتبارهم‭ ‬يتحدثون‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬بطلاقة‭.‬





من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬ناصر‭ ‬عبدالرازق‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الألسن‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان،‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬الثقافية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬تسير‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬المناهج‭ ‬الدراسية؛‭ ‬لأنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬وتنمي‭ ‬مهاراته‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترجمة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الفنية‭.‬





موضحا‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬هو‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بعد‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭.‬سية؛‭ ‬لأنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬شخصية‭ ‬الطالب‭ ‬وتنمي‭ ‬مهاراته‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترجمة‭ ‬والأنشطة‭ ‬الفنية‭.‬





موضحا‭ ‬أن‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬بجامعة‭ ‬أسوان‭ ‬هو‭ ‬القسم‭ ‬الثاني،‭ ‬الذي‭ ‬يدرس‭ ‬هذه‭ ‬اللغة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجامعات‭ ‬المصرية،‭ ‬وتم‭ ‬افتتاحه‭ ‬بعد‭ ‬قسم‭ ‬اللغة‭ ‬الكورية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭.‬