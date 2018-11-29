السفارة الكورية تشارك الاحتفال باليوم الثقافي بجامعة أسوان
نظمت سفارة كوريا الجنوبية فعاليات اليوم الثقافي الكوري بكلية الألسن جامعة أسوان اليوم، للعام الثالث على التوالي وذلك في إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا.
وحضر فعاليات اليوم الثقافي الكوري: يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، ويانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري، فضلًا عن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسوان.
أكد الدكتور «غلاب» أنه تم افتتاح قسم اللغة الكورية في الجامعة منذ ثلاث سنوات ويضم نخبة متميزة من الطلاب، لذلك تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافي الكوري بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وكوريا علاوة على تنمية مهارات الطلاب بهذا القسم.
وأضاف أن الاحتفالية تضمنت العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكوري، وأنشطة معايشة للثقافة الكورية تشمل تقديم بعض الأطعمة الكورية للمشاركين في اليوم الثقافي، فضلًا عن تنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية.
وأشار «غلاب» إلى أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يضم ثلاثة متطوعين كوريين يقومون بالتدريس في هذا القسم، مما كان له الأثر الطيب في إتقان الطلاب اللغة الكورية بشكل متميز.
وفى سياق متصل أعرب يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب قسم اللغة الكورية لدرجة أنه شعر كأنه موجود في كوريا حينما استمع لهؤلاء الطلاب وهم يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة مما يدل على إتقانهم الكبير لهذه اللغة.
مؤكدا أن اللغة هي أقوي الروابط بين الشعوب، لذلك سوف يكون لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان دور كبير في توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا، كما أن طلاب القسم سوف يكون عليهم إقبال كبير من المؤسسات الكورية باعتبارهم يتحدثون هذه اللغة بطلاقة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن الأيام الثقافية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدرانظمت سفارة كوريا الجنوبية فعاليات اليوم الثقافي الكوري بكلية الألسن جامعة أسوان اليوم، للعام الثالث على التوالي وذلك في إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا.
وحضر فعاليات اليوم الثقافي الكوري: يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، ويانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري، فضلًا عن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسوان.
أكد الدكتور «غلاب» أنه تم افتتاح قسم اللغة الكورية في الجامعة منذ ثلاث سنوات ويضم نخبة متميزة من الطلاب، لذلك تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافي الكوري بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وكوريا علاوة على تنمية مهارات الطلاب بهذا القسم.
وأضاف أن الاحتفالية تضمنت العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكوري، وأنشطة معايشة للثقافة الكورية تشمل تقديم بعض الأطعمة الكورية للمشاركين في اليوم الثقافي، فضلًا عن تنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية.
وأشار «غلاب» إلى أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يضم ثلاثة متطوعين كوريين يقومون بالتدريس في هذا القسم، مما كان له الأثر الطيب في إتقان الطلاب اللغة الكورية بشكل متميز.
وفى سياق متصل أعرب يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب قسم اللغة الكورية لدرجة أنه شعر كأنه موجود في كوريا حينما استمع لهؤلاء الطلاب وهم يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة مما يدل على إتقانهم الكبير لهذه اللغة.
مؤكدا أن اللغة هي أقوي الروابط بين الشعوب، لذلك سوف يكون لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان دور كبير في توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا، كما أن طلاب القسم سوف يكون عليهم إقبال كبير من المؤسسات الكورية باعتبارهم يتحدثون هذه اللغة بطلاقة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن الأيام الثقافية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية؛ لأنها تسهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمي مهاراته المختلفة في مجال الترجمة والأنشطة الفنية.
موضحا أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان هو القسم الثاني، الذي يدرس هذه اللغة على مستوى الجامعات المصرية، وتم افتتاحه بعد قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس.نظمت سفارة كوريا الجنوبية فعاليات اليوم الثقافي الكوري بكلية الألسن جامعة أسوان اليوم، للعام الثالث على التوالي وذلك في إطار توطيد العلاقات والروابط الثقافية والشعبية بين مصر وكوريا.
وحضر فعاليات اليوم الثقافي الكوري: يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء سعيد حجازي نائب محافظ أسوان، ويانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري، فضلًا عن الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة أسوان.
أكد الدكتور «غلاب» أنه تم افتتاح قسم اللغة الكورية في الجامعة منذ ثلاث سنوات ويضم نخبة متميزة من الطلاب، لذلك تحرص الجامعة على استضافة اليوم الثقافي الكوري بشكل دوري بهدف توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر وكوريا علاوة على تنمية مهارات الطلاب بهذا القسم.
وأضاف أن الاحتفالية تضمنت العديد من الأنشطة الفنية المتنوعة مثل عرض الطبول الكوري، وأنشطة معايشة للثقافة الكورية تشمل تقديم بعض الأطعمة الكورية للمشاركين في اليوم الثقافي، فضلًا عن تنظيم معرض للصور والآلات الكورية التقليدية.
وأشار «غلاب» إلى أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان يضم ثلاثة متطوعين كوريين يقومون بالتدريس في هذا القسم، مما كان له الأثر الطيب في إتقان الطلاب اللغة الكورية بشكل متميز.
وفى سياق متصل أعرب يون يواتشول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، عن إعجابه الشديد بمستوى طلاب قسم اللغة الكورية لدرجة أنه شعر كأنه موجود في كوريا حينما استمع لهؤلاء الطلاب وهم يتحدثون اللغة الكورية بطلاقة مما يدل على إتقانهم الكبير لهذه اللغة.
مؤكدا أن اللغة هي أقوي الروابط بين الشعوب، لذلك سوف يكون لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان دور كبير في توطيد العلاقات المتعددة بين مصر وكوريا، كما أن طلاب القسم سوف يكون عليهم إقبال كبير من المؤسسات الكورية باعتبارهم يتحدثون هذه اللغة بطلاقة.
من جانبه أكد الدكتور ناصر عبدالرازق عميد كلية الألسن بجامعة أسوان، أن الأيام الثقافية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسير جنبا إلى جنب مع المناهج الدراسية؛ لأنها تسهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمي مهاراته المختلفة في مجال الترجمة والأنشطة الفنية.
موضحا أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان هو القسم الثاني، الذي يدرس هذه اللغة على مستوى الجامعات المصرية، وتم افتتاحه بعد قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس.سية؛ لأنها تسهم في تشكيل شخصية الطالب وتنمي مهاراته المختلفة في مجال الترجمة والأنشطة الفنية.
موضحا أن قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان هو القسم الثاني، الذي يدرس هذه اللغة على مستوى الجامعات المصرية، وتم افتتاحه بعد قسم اللغة الكورية في جامعة عين شمس.