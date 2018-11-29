"مستثمري أسيوط": المواد الغذائية أهم القطاعات الاقتصادية في مصر

قال علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن وزير التجارة والصناعة طالب المستثمرين بزيادة عدد المشروعات العاملة في قطاع المواد الغذائية؛ نظرًا لاستيعابها أعدادًا كبيرة من العمالة، وقدرتها التنافسية التي تزيد من الفرص التصديرية.



وأكد حمزة لـ"الدستور" أن قطاع المواد الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يوفر الكثير من فرص العمل بالإضافة إلى السلع الأساسية للمواطن بأسعار جيدة.



وأشار حمزة إلى أن زيارات المسئولين الحكوميين للصعيد لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين هناك شىء إيجابي كنا ننتظره طويلًا، لافتًا بأن محسن عادل، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، وعد بعقد اجتماعات دورية كل أسبوعين في الصعيد لمعالجة المشاكل.



