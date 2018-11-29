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الخميس 29/نوفمبر/2018 - 02:02 م

"شلقامي" يفتتح معرض "التراث العالمي في اليابان" بفنون أسيوط

الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب شلقامي
dostor.org/2415866

أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب؛ حرص الجامعة على الانفتاح والتواصل على مختلف الثقافات والحضارات الأخرى على مستوى العالم في كافة المجالات، خاصة الثقافية والفنية، موضحًا أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في دعم الحركة الفنية بالجامعة وتشجيع الطلاب على المشاركة والانخراط في كافة أوجه الأنشطة الفنية والثقافية، والتي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالذوق الفني للطلاب وتنمية الحس الجمالي لديهم وذلك بدعم ورعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاحه معرض الصور التاريخية اليابانية والذي نظمته كلية الفنون الجميلة بالجامعة بالتعاون مع المؤسسة اليابانية بالقاهرة تحت عنوان "التراث العالمي في اليابان"، بحضور يوفو كازاوا مدير المؤسسة اليابانية بالقاهرة، والدكتور محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور منصور المنسي الأستاذ المتفرغ بقسم النحت وعميد الكلية السابق، والدكتور محمد محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس نجيب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع إلى جانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية من الأقسام المختلفة وحشد من الطلاب.

وخلال الافتتاح أشاد الدكتور شحاتة غريب بالمستوى الفني والإبداعي للوحات المعروضة داخل المعرض والتي تعكس مهارة ودقة الفنان الياباني وتبرز أصالة التراث الياباني والحس الجمالي له، داعيًا كافة طلاب الكلية إلى الاستفادة من الحضارة اليابانية الفنية العريقة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد ثابت بداري أن المعرض يأتي استمرارًا للتعاون القائم بين كلية الفنون الجميلة بالجامعة والمؤسسة اليابانية والتي تمثل الشريك الأساسي الداعم للكلية منذ إنشائها، مشيرًا ان المعرض يهدف في نسخته الثانية إلى عرض أوجه الطراز المعماري والفني لأشهر المعالم التاريخية في اليابان وذلك يسهم في تعريف طلاب الجامعة يضم في نسخته الثانية قرابة 30 لوحة فنية لأهم المعابد والأماكن التاريخية والمحميات الطبيعية في اليابان والتي تحمل عبق التراث الياباني الأصيل.

وفي السياق ذاته أشار يوفو كازاوا أن المؤسسة اليابانية تسعى إلى تعميق أوجه التعاون مع كلية الفنون الجميلة بما يسهم في تنمية جوانب التواصل الثقافى بين الحضارتين المصرية واليابانية ويعود بالنفع على الفنان المصري والياباني، معربًا عن سعادته برد الفعل الإيجابي من طلاب جامعة أسيوط وإشادتهم بالصور التاريخية المشاركة في المعرض والتي توضح أبرز المعالم التراثية في اليابان.

"شلقامي" يفتتح معرض "التراث العالمي في اليابان" بفنون أسيوط
"شلقامي" يفتتح معرض "التراث العالمي في اليابان" بفنون أسيوط
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