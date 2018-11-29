الكرملين: لا حاجة لجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أنه لا حاجة للوساطة بين موسكو وكييف في أزمة ما وصفته بـ"الاستفزازات الأوكرانية في مضيق كيرتش"، معربة في الوقت نفسه عن امتنانها لجميع من أبدوا استعدادهم للإسهام في التخفيف من حدة التوترات.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، الخميس: "موسكو ممتنة لجميع من أبدوا استعدادًا للإسهام في التخفيف من حدة التوترات التي أثارها الجانب الأوكراني لكنها لا ترى حاجة لأي جهود وساطة"، مضيفًا: "جميع من هم مستعدون ولديهم الفرصة للقيام بذلك يمكنهم المساعدة من خلال التأثير على كييف".



واتهمت موسكو، الأحد الماضي، ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية بانتهاك سيادتها، مشيرة إلى أنها خالفت القواعد الحالية لعبور السفن من البحر الأسود إلى بحر آزوف عبر مضيق كيرتش، وانتهكت المياه الإقليمية الروسية وأجرت مناورات خطيرة، وتحدت التحذيرات المتكررة ومطالبتها بالتوقف واستمرت في المناورات ما دفع القوات الروسية إلى إطلاق النيران لإجبارها على التوقف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من البحارة الأوكرانيين.

