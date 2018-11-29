"مرور سريع".. هل يحل النظام الإلكتروني الازدحام بالمدن الجديدة؟

آلاف الأميال يقطعها يوميًا قاطني المدن الجديدة؛ للخروج من منازلهم والذهاب إلأى عملهم سواء كان في وسط القاهرة أو جنوبها؛ بسبب الزحام الشديد الذي يتعرضون له وأصبحوا مجبرون عليه، لكون القاهرة هي الأعلى نسبة في الازدحام المروري مقارنة بمحافظات مصر المختلفة.



وفي محاولة لتخفيف ذلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن ابتكار نظام إلكتروني يراقب حركة السير بالشوارع الرئيسية بالمدن، ويرسل إنذارات للشرطة وهيئة الإسعاف؛ للتحرك حال وجود حادث أو تعطل إحدى السيارات أو مخالفة السيارات قواعد المرور بتحركها عكس اتجاه السير.



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