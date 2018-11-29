"الناتو" يطالب روسيا بالالتزام الفورى بمعاهدة الصواريخ

دعا أمين عام حلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، الخميس، موسكو إلى الالتزام الكامل والفورى بمعاهدة الصواريخ النووية بين روسيا والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن صاروخًا روسيًا جديدًا متوسط المدى يضع المعاهدة في خطر شديد.



وتحظر "معاهدة القوات النووية متوسطة المدى" الموقعة فى 1987، الصواريخ القادرة على حمل رءوس نووية بمدى يصل إلى 5500 كيلومتر، وشكلت المعاهدة الأساس للهيكل الأمنى فى أوروبا، باعتبارها تحد من خطر حدوث هجوم نووي.



وتتهم الولايات المتحدة روسيا بانتهاك المعاهدة بصاروخ كروز "نوفاتور 9 إم 729"، المعروف بـ"إس.إس.سي8-" الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من العام الجاري.



وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد هدد في أكتوبر الماضي، بالانسحاب من المعاهدة.



ويحذر "الناتو" أيضًا روسيا بشأن الصاروخ الجديد.



وكتب ستولتنبرج، في صحيفتى "لا ريبوبليكا" الإيطالية و"إلباييس" الإسبانية أن صاروخ "س.إس.سي8" يسهل نقله وإخفاؤه، كما أنه قادر على حمل رءوس حربية نووية، ويقلل وقت التحذير إلى دقائق، ويفتح المجال أمام صراع نووى، "كما أنه قادر على الوصول إلى عواصم أوروبية".



وأضاف أن الأعمال الروسية تقوض معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، وتعرضها لخطر شديد ، منوها إلى أن واشنطن ملتزمة تمامًا.

