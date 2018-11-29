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اقتصاد
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:57 م

"الملا" يبحث مشروعات الاكتشافات البترولية مع السفير اليوناني

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا،
سيد ابراهيم
dostor.org/2415758

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ميشيل ديامسيس، سفير اليونان بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة حاليًا بين مصر واليونان، والخطوات الداعمة من القيادة السياسية بالبلدين لدعم هذا التعاون، خاصة في مجال البترول والغاز فى ضوء الاكتشافات التى تشهدها منطقة شرق المتوسط.

وأشار "الملا" إلى أن هذه الاكتشافات ستسهم فى دعم الروابط السياسية والاقتصادية وتحقيق الاستفادة المشتركة من الخبرات المتاحة بين دول شرق المتوسط، لاكتشاف المزيد من الثروات البترولية لصالح شعوب المنطقة.

وأضاف الملا: وتم أيضًا خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون التى تمت بين مصر وقبرص واليونان فى هذا الشأن، مؤكدًا أن هناك تفاهما وتنسيقا مشتركا بينهم وأن مسيرة التعاون فى مجال الغاز والبترول تسير بوتيرة منتظمة وأن هناك العديد من مجالات التعاون يتم حاليًا دراستها لزيادة هذا التعاون.

من جانبه أكد السفير اليوناني متانة العلاقات بين البلدين، وأن المستقبل يحمل فى طياته مزيدًا من فرص التعاون لتحقيق المصالح المشتركة التى تصب فى صالح البلدين ودول المنطقة.

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