النرويج تتعهد بمساعدة تنزانيا بـ56 مليون دولار

تعهدت النرويج بدفع مبلغ 56 مليون دولار كمساعدات تنموية إلى تنزانيا، حتى مع امتناع بعض المانحين عن التمويل، بسبب مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الخميس، عن الرئاسة النرويجية قولها في بيان لها، إن الدولة الاسكندنافية تعتبر واحدة من كبار شركاء التنمية في تنزانيا، وقد موّلت برنامجًا لمد الريف بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع زراعية، كما ساعدت في تعزيز جمع الإيرادات في "هيئة إيرادات تنزانيا".



وتتحفظ الدنمارك على مبلغ 65 مليون كرونة (9.8 مليون دولار)، كمساعدات، بعد أن أصدرت المفوضية الإقليمية في دار السلام "تعليقات غير مقبولة تخص كراهية المثليين"، كما يراجع الاتحاد الأوروبي دعمه المالي لتنزانيا.



من ناحية أخرى، علق البنك الدولي دفع قرض تعليمي تبلغ قيمته 300 مليون دولار، ولن يفرج عن المبلغ إلا بمجرد استيفاء الدولة شروطًا معينة.

