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الثقافة
الخميس 29/نوفمبر/2018 - 12:51 م

حبيبة وخلود ومروة مع فايد عبدالعزيز فى "آفاق اشتراكية"

الموسيقار فايد عبد
الموسيقار فايد عبد العزيز
dostor.org/2415752

يواصل نادي أدب آفاق اشتراكية، في السادسة من مساء الأربعاء المقبل 5 ديسمبر 2018، فعالياته بأمسية شعرية موسيقية يشارك فيها ثلاثة من شاعرات العامية المصرية هن: حبيبة الزين وخلود المعصراوي ومروة كامل.

فيما يقدم الموسيقار فايد عبدالعزيز مجموعة من أغانيه التي لاقت إعجاب جمهوره على امتداد مسيرته في عالم الموسيقى والغناء.

يدير الأمسية الشاعر مصطفى الجارحي، برعاية مشرفة النشاط الأدبي الروائية والكاتبة الصحفية بهيجة حسين، والكاتب الصحفي حسن بدوي، وسط نخبة من رواد نادى أدب آفاق اشتراكية، من المثقفين والكتاب والمبدعين.

يشار إلى أن نادي أدب آفاق اشتراكية كائن فى 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز، المتفرع من شارع محمد صبري أبوعلم، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب، وسط البلد.

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